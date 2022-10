Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Trier-Ehrang (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag dem 01.10.2022 und Dienstag dem 04.10.2022 kam es in der Ehranger Straße in Trier im Bereich des Anwesens Nr. 175 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Dabei wurde ein am Straßenrand geparkter SUV der Marke Nissan am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Nissan dürfte ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden sein. Die Polizeiinspektion Schweich bittet mögliche Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall tätigen können, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

