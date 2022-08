POL-PDPS: Motorroller am Bahnhof beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Pirmasens (ots) - Gestern, gegen 08:50 Uhr, verlor ein 21-jähriger Motorradfahrer in der ersten Rechtskurve nach der Abzweigung Petersberg in Fahrtrichtung Pirmasens die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Fahrer verletzte sich hierbei schwer, war aber ansprechbar. An Motorrad und Leitplanke entstand ein Schaden von circa 16.000 Euro. Die B270 war für circa eine Stunde in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt. ...

