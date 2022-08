POL-PDPS: Einbruch in ein Restaurant am Exerzierplatz

Dahn (ots) - Am Montag, 08.08.2022, gegen 09.50 Uhr wurde eine 63-jährige Dame vermutlich Opfer eines Trickdiebstahls an der Bushaltestelle Pirmasenser Straße 62 in Dahn. Vor dem Eintreffen des Busses wurde sie an der Haltestelle von einer 30 bis 35-jährigen Frau mit kurzen Haaren, welche ein Fahrrad mitführte, in ein Gespräch verwickelt. Zu dem Gespräch gesellte sich eine weitere Dame, ca. 60 Jahre alt, dünne ...

