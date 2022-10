Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall geflüchtet

Bild-Infos

Download

Lindlar (ots)

Auf der Frielingsdorfer Straße in Lindlar-Brochhagen ist am Samstagabend (8. Oktober) ein geparktes Auto bei einem Unfall beschädigt worden; der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem geschädigten Auto handelt es sich um einen silberfarbenen Mitsubishi, der in Fahrtrichtung Frielingsdorf am Straßenrand direkt vor einer Gaststätte geparkt war. Zwischen 18 und 23.15 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen die hintere Fahrerseite. Obwohl dabei ein nicht unerheblicher Schaden entstand, flüchtete das Fahrzeug von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell