Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: In Vereinsheim eingebrochen - Zeugenaufruf

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag unbefugt Zugang in ein Sportheim in Krautheim-Gommersdorf. Sie hebelten zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Im Inneren brachen die Täter Türen auf und entwendeten unter anderem zwei Mikrofone, eine Lautsprecheranlage und Bargeld. Es entstand an den Türen und am Fenster ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zur Tat und den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Öhringen: Auto beschädigt - Wer war's?

Am Montag, zwischen 9.50 Uhr und 11.40 Uhr, wurde in Öhringen ein Audi A4 beschädigt. Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den auf einem Supermarkt-Parkplatz im Haagweg abgestellten Audi. Der oder die Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum unbekannten Fahrzeug, dem Fahrer oder der Fahrerin werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell