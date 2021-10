Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (393/2021) Unbekannte stehlen Sitzgarnitur von Minigolfplatz in Bad Lauterberg - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Sebastian-Kneipp-Promenade Nacht zu Samstag, 23. Oktober 2021

BAD LAUTERBERG (jk) - Obwohl mit einem Stahlseil und Vorhängeschloss gegen Diebstahl gesichert, ist in der Nacht zu Samstag (23.10.21) vom Gelände eines Minigolfplatzes an der Sebastian-Kneipp-Promenade in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) eine komplette Sitzgarnitur spurlos verschwunden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Der Wert der aus grauem Kunststoff-Rattan gefertigten Gartenmöbel, einem niedrigen Tisch, zwei Stühlen und einer Bank, beträgt nach Angaben eines Verantwortlichen rund 800 Euro.

Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05524/9630 entgegengenommen.

