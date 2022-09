Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstein / A6: Kontrollen im Ferienrückreiseverkehr

Zum Ende der Sommerferien kontrollierte die Verkehrspolizei Weinsberg mit der Hilfe des Polizeipräsidiums Einsatz den Ferienrückreiseverkehr auf der Autobahn 6 bei Neuenstein. Zum Ende der Sommerferien überprüften sie gezielt Wohnwagengespanne und kontrollierten die Fahrzeuge am vergangenen Freitag zwischen 7.45 Uhr und 12 Uhr auf der Tank- und Rastanlage "Hohenlohe Nord". Insgesamt wurden 34 Fahrzeuge und 56 Personen kontrolliert. Beispielsweise überprüften die Beamten das tatsächliche Gewicht der Wohnwagengespanne mit einer mobilen Radlastwaage. Drei Fahrzeuge wurden mit geringfügiger Überladung beanstandet. Zwei weitere waren mehr als 30 Prozent überladen und durften nicht mehr weiterfahren. Nachdem Teile der Ladung aus den Wohnwägen in den Pkw umgeladen wurden, konnten sie die Fahrt fortsetzen. Zudem stellten die Polizeibeamten an zwei weiteren Fahrzeugen eine ungeeignete Ladungssicherung fest. Technische Mängel wurden ebenfalls entdeckt. Bei zwei Wohnwagengespannen boten die Außenspiegel kein ausreichendes Sichtfeld nach hinten und bei drei Wohnanhängern wurden technische Mängel an der Auflaufbremse festgestellt. Ein Wohnanhänger musste bei einer technischen Prüfstelle vorgeführt werden, da die Auflaufbremse keine Bremswirkung mehr zeigte.

Möckmühl / A81: Falschfahrer auf der Autobahn - LKW-Fahrer betrunken

Mehrere Polizeibeamte waren in der Nacht auf Sonntag ziemlich überrascht, als auf der Autobahn 81 auf der Gegenfahrspur plötzlich ein Sattelzug in die Falsche Richtung fuhr. Gegen 1.40 Uhr waren die Beamten nach einem Einsatz in Heilbronn auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken sahen sie einen Sattelzug, der in die selbe Richtung wie sie selbst, aber auf der entgegengesetzten Fahrbahn der Autobahn fuhr. Die Beamten reagierten sofort und machten unter anderem durch Blaulicht, Signal und Hupen auf sich aufmerksam. Als dies gelang, bemerkt der Lkw-Fahrer, dass er als Geisterfahrer unterwegs war und begann sein Gefährt auf der Autobahn zu wenden. Dies misslang und die Sattelzugmaschine fuhr sich im Außenbankett fest, sodass der Laster quer über alle Fahrbahnen stand und sie blockierte. Glücklicherweise gelang es den Polizeibeamten den Verkehr in Richtung Heilbronn zu warnen, dass es zu keinem Verkehrsunfall kam. Im weiteren Verlauf musste die Fahrtrichtung komplett gesperrt werden und konnte erst nach der Bergung der Sattelzugmaschine gegen 4.30 Uhr wieder freigegeben werden. Eine Ausleitung des Straßenverkehrs erfolgte über die Anschlussstelle Osterburken. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrer des Lasters betrunken war. Der Test zeigte mehr als 1,3 Promille an. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde der Führerschein des 57-Jährigen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell