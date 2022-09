POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom 12.09.2022 mit einem Bericht aus dem Rems-Murr-Kreis

Heilbronn (ots) - Ilsfeld: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Bäckerei in Ilsfeld. Zwischen Samstag, gegen 13.15 Uhr, und Sonntag, gegen 7.20 Uhr, begaben sich die Unbekannten in die König-Wilhelm-Straße und hebelten die ...

mehr