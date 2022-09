Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Ilsfeld: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Bäckerei in Ilsfeld. Zwischen Samstag, gegen 13.15 Uhr, und Sonntag, gegen 7.20 Uhr, begaben sich die Unbekannten in die König-Wilhelm-Straße und hebelten die Sicherheitstüre auf der Rückseite des Gebäudes auf. Daraufhin betraten sie den Lagerraum und die Bäckerei. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten Bargeld und mehrere Gegenstände. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

Untergruppenbach/A81: Unfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Eine Unbekannte Person verursachte durch ihr Fahrverhalten einen Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach und fuhr anschließend davon. Am Freitagnachmittag, gegen 13 Uhr, führte der oder die Unbekannte mit einem Skoda Octavia ein Bremsmanöver ohne ersichtlichen Grund zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untergruppenbach und Weinsberg/Ellhofen auf der Autobahn durch, woraufhin der dahinterfahrende 42-jährige Audi- und der 33-jährige BMW-Fahrer mit ihren Fahrzeugen kollidierten. Durch den Auffahrunfall entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem Skoda-Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 mit der Polizei in Kontakt zu treten.

Untergruppenbach: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Gewaltsam brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Vereinsheim in Flein ein. Zwischen Freitag, gegen 12.30 Uhr, und Samstag, gegen 10.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Talheimer Straße. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar, wurden jedoch nicht fündig und ergriffen daraufhin die Flucht. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Neckarsulm: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, einen Verkehrsunfall in Neckarsulm und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen, in der Tiefgarage in der Bordighera Allee geparkten, Audi A3. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Einen weiteren Unfall verursachte eine unbekannte Person zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, in der Neue Schulstraße. Hierbei prallte der Wagen der Person gegen den ordnungsgemäß geparkten Hyundai Veloster und verursachte dadurch mindestens 1.200 Euro Sachschaden.

Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zu den Unfallfluchten aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche einen der Unfälle beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 0 zu melden.

Neckarsulm: Auffahrunfall mit Überschlag

Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls in Neckarsulm. Am Sonntag, gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf der Höhe der Anschlussstelle Neckarsulm übersah er vermutlich aufgrund von Ablenkung durch ein Smartphone den vorausfahrenden Pkw eines 29-Jährigen und fuhr auf. Durch den Zusammenprall überschlug sich der Wagen des 41-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer in dem überschlagenen Auto und zwei der vier Insassen in dem anderen Pkw wurden leicht verletzt.

Bad Friedrichshall: Unfall verursacht und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Person verursachte Samstag gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall in bei Bad Friedrichshall und flüchtete im Anschluss. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Dacia Duster die Kreisstraße 2116 von Neckarsulm kommend in Richtung Bad Friedrichshall. In der dortigen Linkskurve kam der Frau der Unbekannte mit seinem Wagen entgegen. Dieser geriet zu weit auf die Gegenfahrspur, sodass die Frau mit ihrem Auto nach rechts auf den Gehweg auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge prallten dennoch zusammen. Nach dem Unfall hielt die unbekannte Person nicht an und fuhr weiter in Richtung Plattenwald. An dem Dacia entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Möckmühl: Fahrzeug überschlagen

Ein medizinischer Notfall war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 1095 bei Möckmühl. Am Freitagmorgen befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Seat die Landesstraße. Gegen 7.15 Uhr kam der Mann mit seinem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch das Grünbankett. Infolgedessen überschlug sich der Wagen. Der 57-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Nordheim: In Sportheim eingebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag war ein Vereinsheim in Nordheim das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten begaben sich zu dem Sportverein in der Straße "Im Breibach" und hebelten eine Stahltür auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie die Räume und hebelten weitere Türen auf. Ob die Täter etwas entwenden konnten, ist unklar. Insgesamt verursachten sie mindestens 3.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Betrunkener Radfahrer

Ein betrunkener Radfahrer befuhr in der Nacht auf Montag die Hafenstraße in Heilbronn. Gegen 0 Uhr war der 43-jährige Mann mit seinem Drahtesel unterwegs, als er von einer Polizeistreife in der Hafenstraße kontrolliert wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann mit mehr als 1,8 Promille unterwegs war. Anschließend ging es zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem erwartet den 43-Jährigen nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Heilbronn: Radfahrer angefahren

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem Radfahrer und einem Pkw in Heilbronn. Am Samstagmittag befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW die Etzelstraße. Gegen 12.50 Uhr bog der Mann mit seinem Wagen an der Weipertstraße an der Rot zeigenden Ampel mit Grünpfeil nach rechts ab. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden 72-Jährigen mit seinem Fahrrad. Das Auto und das Fahrrad prallten zusammen, woraufhin der Radler stürzte. Durch den Unfall wurde der 72-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand circa 2.000 Euro Sachschaden.

Heilbronn: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Eine unbekannte Person verletzt am frühen Sonntagmorgen einen 24-Jährigen mit einer Flasche. Gegen 3 Uhr griff der oder die Unbekannte den Mann an, als er sich im Bereich eines Einkaufsgeschäfts in der Straße "Allee" befand. Hierbei schlug die Person mit einer Flasche gegen den Kopf des 24-Jährigen. Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeiposten Innenstadt unter der Telefonnummer 07131 6437600 zu melden.

Erlenbach/A6: Auffahrunfall auf der Autobahn

Drei Personen erlitten am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Erlenbach leichte Verletzungen. Gegen 14.45 Uhr war ein 28-Jähriger mit sein seinem Peugeot Transporter auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm übersah er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit den verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 28-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Unfall wurden der Peugeot-Fahrer, der Mercedes-Fahrer und sein 28-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 55.000 Euro geschätzt.

