Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Mit über zwei Promille unterwegs

Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Sonntagabend in Walldürn bei einer Verkehrskontrolle. Die Beamten kontrollierten kurz vor 22 Uhr einen 34-Jährigen, der mit seinem KIA in der Buchener Straße unterwegs war. Während der Kontrolle nahmen die Ordnungshüter Alkoholgeruch aus der Atemluft des Mannes war, voraufhin dieser einen Alkoholvortest durchführte. Der Test zeigte einen Wert von 2,2 Promille an, weshalb der 34-Jährige sein Auto stehen lassen und die Polizisten ins Krankenhaus zu einer Blutabnahme begleiten musste. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und der Mann muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Buchen: Beim Ausweichen von Fahrrad gestürzt - Zeugen gesucht!

Leicht verletzt wurde eine 21-Jährige am Samstagnachmittag bei Buchen, weil sie mit ihrem Fahrrad einem überholendem PKW ausweichen musste. Die junge Frau befuhr gegen 16 Uhr die Kreisstraße 3915 von Hettigenbeuern in Fahrtrichtung Buchen mit ihrem Fahrrad. In einer Linkskurve kam ihr ein Traktor entgegen, als plötzlich ein vermutlich silberner PKW hinter diesem hervorfuhr um zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden, wich die 21-Jährige aus und stürzte in den Grünstreifen, wobei sie leicht verletzt wurde. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker nach dem Überholvorgang weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Buchen: Geparktes Auto beschädigt

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht am Wochenende in Buchen sucht die Polizei. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 4 Uhr, einen auf einem Parkplatz in der Straße "Am Hohen Markstein" geparkten PKW. Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass der Schaden in Höhe von zirka 400 Euro durch das Öffnen der Tür des unbekannten Fahrzeugs entstanden ist. Hinweise auf dem Schadensverursacher gehen an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040.

Walldürn: Auf stehenden PKW aufgefahren

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Freitagabend bei Walldürn. Ein 72-Jährige befuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Opel die B 27 von Walldürn kommend in Fahrtrichtung Buchen. Kurz vor der Abfahrt zur Buchener Straße übersah der Mann offenbar den verkehrsbedingt haltenden Volvo eines 36-Jährigen, sodass er auf diesen auffuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Der 72-Jährige wurde zur weiteren Versorgung leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Walldürn: Nach Unfall einfach weitergefahren

Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter am Freitagabend nach einem Verkehrsunfall in Walldürn. Gegen 17.50 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem VW auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Rinschheim und Walldürn in der Verlängerung Siedlungsstraße in Fahrtrichtung Rinschheim unterwegs. Auf dieser Strecke kamen der jungen Frau an einer Engstelle drei Fahrzeuge entgegen, weshalb sie vor der Engstelle am Fahrbahnrand anhielt, um die Fahrzeuge passieren zu lassen. Einer der PKW fuhr mit zügiger Geschwindigkeit an dem VW der 20-Jährigen vorbei und streifte dabei mit dem linken Außenspiegel und die gesamte linke Fahrzeugseite. Um die folgenden PKW nicht zu behindern fuhr die Frau an der Engstelle vorbei und wartete nach kurzer Strecke am Fahrbahnrand. Der andere Unfallbeteiligte jedoch war offenbar einfach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Zeugen, vor allem die weiteren entgegenkommenden Fahrzeuglenker, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell