Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfallflüchtige durch Zeugin ermittelt

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz in Buchen am Donnerstag, fuhr die Verursacherin weiter, ohne zu wissen, dass eine Zeugin den Vorfall beobachtet hatte. Die 84-jährige Fahrerin eines Skoda parkte gegen 14.30 Uhr aus einem Parkplatz in der Walldürner Straße aus. Dabei blieb sie mit ihrem Auto an einem daneben geparkten PKW hängen. Nach dem Unfall setzte die Frau ihre Fahrt fort. Den Vorfall beobachtete jedoch eine Zeugin. Sie informierte die Polizei, sodass diese die Seniorin ausfindig machen konnten. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 450 Euro.

Mosbach-Neckarelz: Gegen Ingewahrsamnahme gewehrt

Ein Streit zwischen zwei Männern endete am Donnerstag in Neckarelz in einer Ingewahrsamnahme. Zwei Mal wurde die Polizei am späten Donnerstagabend in den Erlenweg gerufen. Beim ersten Mal, gegen 22.30 Uhr, stellten die Beamten fest, dass sich offenbar zwei 42- und 48 Jahre alte Bewohner eines Hauses in die Haare gekriegt hatten. Der Ältere der beiden soll gegen die Wohnungstür des jüngeren getreten und herumgeschrien haben. Nachdem der offensichtlich alkoholisierte 48-Jährige zugesichert hatte, sich von nun an ruhig zu verhalten und die Beamten wieder abrückten, wurden sie kurz vor 0 Uhr aus denselben Gründen wieder an die Örtlichkeit gerufen. Der Mann schrie herum und wurde gegenüber den eingesetzten Polizisten handgreiflich, sodass ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Damit war der Mann offenbar nicht einverstanden und versuchte sich dagegen zu wehren. Auf der darauffolgenden Fahrt zum Polizeirevier versuchte der 48-Jährige den Fahrer des Streifenwagens gegen den Kopf zu treten, was ihm jedoch nicht gelang. Nachdem er im Polizeirevier angekommen war, durfte er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

