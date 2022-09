Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Mit Roller umgefallen - Alkoholisierter Mann übernachtet bei Polizei

Im Polizeigewahrsam verbrachte ein 50-Jähriger die Nacht auf Freitag, weil er einen Roller in Lauda-Königshofen beschädigt hatte und wohl zu stark betrunken war. Weil er gegen 19.15 Uhr in der Zobelgasse mit einem Roller umfiel, diesen dabei beschädigte und davonlief, riefen besorgte Zeugen die Polizei. Eine Streife konnte den Mann offensichtlich betrunken und in einem Blumenbeet schlafend auffinden. Als die Beamten den Mann weckten, wurde dieser ausfallend und beleidigte und bedrohte die Beamten und Passanten. Da der 50-Jährige offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand und aufgrund seines Verhaltens, mussten die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam nehmen.

Creglingen: Schockanruf durch falschen Polizeibeamten - Hoher Schaden

Einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhielt eine 60-Jährige am Dienstag, den 6. September 2022, gegen 10.40 Uhr in Creglingen. Eine weinerliche Stimme gab sich als Tochter der Angerufenen aus und schilderte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Das Telefonat wurde durch eine vermeintliche Polizistin übernommen, die die Handynummer und die persönlichen Daten der Frau erfragte. Die Polizistin gab zu verstehen, dass eine Untersuchungshaft ihrer Tochter nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Über das Handy wurde die 60-Jährige von einem weiteren vermeintlichen Polizeibeamten angerufen und durch den "falschen Polizeibeamten" nach Wertgegenständen, besonders Goldmünzen und Bargeld in der Wohnung ausgefragt. Im weiteren Verlauf des Telefonates forderte er die Frau auf, ihre Goldmünzen einzupacken und in Richtung Würzburg zu fahren.

Vermutlich zwischen 12 Uhr und 14 Uhr übergab die 60-Jährige in der Straße "Ulmer Hof" in Würzburg ihre Goldmünzen an eine Frau. Die Abholerin war etwa 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hatte lange bis zur Brust reichende, glatte, blondbraune Haare. Sie trug ein weißes Blusen-Shirt mit Spitzen, eine lange Hose und eine anthrazitfarbene Henkeltasche. Die Frau war auffällig hell geschminkt.

Die Geschädigte hatte während der gesamten Zeit mit dem Handy mit dem vermeintlichen Polizeibeamten telefoniert. Auch der Anruf auf dem Festnetz wurde ununterbrochen gehalten. Nach der Übergabe der Münzen legte der falsche Polizeibeamte auf und ein vermeintlicher Staatsanwalt rief die 60-Jährige an. Der falsche Staatsanwalt äußerte Zweifel ob die Goldmünzen anerkannt werden würden, weshalb er sie aufforderte zusätzlich Bargeld abzuheben. Die Frau fuhr nach Hause und sollte dort nach Bargeld schauen. Als sie ihren Verdacht eines Betrugs äußerte, beendeten die Unbekannten das Gespräch auf beiden Leitungen.

Zeugen, die am Dienstag, den 06. September, zwischen 12 und 14 Uhr die von der Geschädigten beschriebene Abholerin in Würzburg wahrgenommen, sonstige verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder ähnliche Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 bei der Polizei in Tauberbischofsheim zu melden.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, rät das Polizeipräsidium Heilbronn:

- Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Sprechen Sie mit Unbekannten nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen, die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für Sie erreichbar. - Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft führt mit Ihnen keine zeitgleichen Telefonate auf mehreren Anschlüssen

Igersheim: Schmierereien auf Bahnhofsgelände - Zeugen gesucht

Unbekannte besprühten in der Nacht auf Mittwoch das Bahnhofsgebäude und eine Bushaltestelle in Igersheim. Zwischen 22 Uhr am Dienstag und 5 Uhr am Montag beschmierten die Täter das Gebäude in der Bahnhofstraße. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Verursacher des Schadens in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können oder die Schmierereien beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 079341 54990 zu melden.

