POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Nach Spiegelstreifer weitergefahren

Einfach weitergefahren ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen in Künzelsau. Gegen 7 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem PKW auf der B 19 in Richtung Kupferzell unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Gaisbach Süd kam dem Mann ein, vermutlich dunkelblaues, Fahrzeug entgegen und kam dabei so weit über die dortige gestrichelte Linie, dass die beiden Außenspiegel gegeneinanderprallten. Ohne sich um den bei dem Zusammenstoß entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugen, des Vorfalls sollten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 melden.

Schöntal: GPS-Geräte gestohlen

Diebe waren zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, in drei Ortsteilen von Schöntal unterwegs und stahlen mehrere GPS-Geräte und Displays aus Traktoren. In Westernhausen brachen die Unbekannten in einen Landtechnikbetrieb in der Kappellenstraße ein und demontierten insgesamt drei GPS-Geräte und zwei Displays aus zwei Traktoren und einem Mähdrescher. Auch ein Traktor, der in einer Maschinenhalle im Ginsbacher Weg im Ortseil Marlach abgestellt war, musste daran glauben. Die Täter entwendeten ein GPS-Gerät und ein Display, nachdem sie diese ausgebaut hatten. In Berlichingen schlugen die Täter ebenfalls zu. Aus zwei Traktoren in der Straße "Teich" stahlen sie zwei GPS-Anlagen und ein Display. Der durch den Diebeszug entstandene Schaden wird auf mehrere zehntauend Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Öhringen: Senior schwer verletzt nach Unfall - Zeugen gesucht!

Nach einem Unfall, bei dem ein 86-Jähriger am Samstagabend in Öhringen schwerst verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse fuhr der Mann gegen 18 Uhr mit seinem elektrisch betriebenen Rollstuhl von einem Seniorenzentrum in den Kesseläckern kommend auf einem Rad- beziehungsweise Fußweg in Richtung Haller Straße. Dieser Weg führt entlang des dortigen Ströllerbaches. Aufgrund bislang unbekannten Ursachen kam er, bei leichtem Gefälle, von der Fahrbahn ab und stürzte mitsamt seinem Rollstuhl in das Bachbett, welches zum Unfallzeitpunkt kein Wasser führte. Durch die Hilferufe des Verunfallten wurde eine Person auf ihn aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. Der Senior wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Um den genauen Hergang des Unfalls zu ermitteln bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Katalysator aus Oldtimer gestohlen

Diebe flexten zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 00.30 Uhr, in Öhringen den Katalysator aus einem PKW. Die Täter bockten einen in einem Parkhaus in der Uhlandstraße geparkten Oldtimer auf und entfernten den darin verbauten Katalysator, um diesen dann zu entwenden. Der Diebstahl- und Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen haben, sollten sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 melden.

Pfedelbach: Rathauswand beschädigt

Unbekannte richteten am Samstag Sachschaden am Rathaus in Pfedelbach an. Am Samstag zwischen 0 Uhr und 7 Uhr, im Laufe des Bierdorfes, beschädigten die Täter sechs Dekorplatten der rückseitigen Rathauswand. Der Dabei entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Zeugen die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Öhringen / A6: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Autobahn 6 bei Öhringen. Gegen 6 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW Golf die Autobahn in Richtung Mannheim. Kurz vor der Anschlussstelle Öhringen kam der Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr die Leitplanke hoch und überschlug sich dabei. Schlussendlich kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall wurde der Fahrer und der 31-jährige Beifahrer schwer verletzt. Der 57-jährige Mitfahrer auf der Rückbank war nach ersten Erkenntnissen nicht angegurtet und wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Autobahn teilweise komplett gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 10 Uhr aufgehoben.

