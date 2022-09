Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Auseinandersetzung auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Hermann-von-Mittnacht-Straße in Igersheim nach Zeugen. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr hatte ein 51-Jähriger sein Fahrzeug auf einem "Familienstellplatz" abgestellt. Daraufhin kam ein weiterer 51 Jahre alter Mann mit seiner 41-jährigen Frau hinzu und es entwickelte sich ein Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der 51-Jährige, welcher auf dem "Familienstellplatz" geparkt hatte, leichte Verletzungen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Beschädigter Polo - Wer war's?

Am Samstag beschädigte eine unbekannte Person in Bad Mergentheim vermutlich mit ihrem Fahrzeug bei Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Polo. Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr stand der VW Polo auf einem Parkplatz im Erlenbachweg als der oder die Unbekannte den Schaden am hinteren, linken Radlauf verursachte. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Fenster eingeschlagen - Zeugen gesucht

Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 14.15 Uhr am Samstag wurde im Schloßpark in Bad Mergentheim eine Fensterscheibe des Schellenhäuschens von Unbekannten eingeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Zweimal "Fahren ohne Fahrerlaubnis"

Ein 20-Jähriger und ein 14-Jähriger gelangten zur Anzeige, da sie ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Samstag in Weikersheim ein Kraftfahrzeug führten. Bei einer Kontrolle auf einem öffentlichen Parkplatz im Schloßgarten gab gegen 1.30 Uhr ein 20 Jahre alter Fahrer eines BMWs an, dass sein 14-jähriger Bekannter zum Weinfest gefahren sei. Aufgrund von Alkoholbeeinflussung hatte ihn nun der 14-Jährige aufgefordert den Pkw vom Parkplatz zu fahren. Der BMW ist auf den Vater des 14-Jährigen zugelassen, welcher sich zum Zeitpunkt der Kontrolle im Urlaub befand. Er muss nun auch mit einer Anzeige rechnen.

Wertheim: Motorradfahrerin stürzt

Am Sonntagnachmittag stürzte eine 40-jährige Motorradfahrerin bei Wertheim und verletzte sich leicht. Sie befuhr gegen 16.30 Uhr die Landesstraße 509 und wollte nach links auf die Landesstraße 506 abbiegen. In der Kurve kam sie mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn, prallte gegen eine Mauer und stürzte. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf schätzungsweise 600 Euro.

Wertheim: Fahrräder von Wohnwagen geklaut - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Sonntag entwendeten Unbekannte in Wertheim ein E-Bike und ein Mountainbike von einem Wohnanhänger. In einer Parkbucht an der Landesstraße 2310 zwischen Urphar und Eichel parkten ein 40-Jähriger und eine 39-Jährige am Samstag gegen 22 Uhr mit ihrem Pkw und Wohnanhänger. Am nächsten Morgen gegen 9 Uhr fehlten ein E-Bike und ein Mountainbike, welche mittels Fahrradträger am Wohnanhänger angebracht war. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Külsheim: Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Am Sonntag gegen 0.30 Uhr fuhr ein Fahrer eines VW Golfs gegen eine Mauer in Külsheim und flüchtete. Ein 47-Jähriger fuhr auf der Wertheimer Straße in Hundheim, als er in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei streifte er eine Sandsteinmauer und beschädigte diese. Nach dem Unfall setzte er seine Fahrt in Richtung Wertheim fort. Zwischen den Einmündungen nach Sonderriet und Nassig kam ihm eine anfahrende Streife entgegen. Hier blieb der Golf liegen, da er durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war. Es wurde eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers wahrgenommen und er musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

