POL-PDNW: (Grünstadt) - Alkohol am Steuer

Neustadt/Weinstraße (ots) - Auf der Westrandstraße in Richtung Gewerbegebiet nach rechts von der Straße abgekommen ist am Montagmorgen (25. Juli, 10 Uhr) der Fahrer eines Sattelzugs. Ehe er zwei dort geparkte Autos erheblich beschädigte überfuhr er das Brückengeländer über dem Landwehrgraben. Die Ursache war schnell gefunden. Der 49-Jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte 2,84 Promille Alkohol in der ...

