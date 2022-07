Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Mit 2,84 Promille Unfall verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Auf der Westrandstraße in Richtung Gewerbegebiet nach rechts von der Straße abgekommen ist am Montagmorgen (25. Juli, 10 Uhr) der Fahrer eines Sattelzugs. Ehe er zwei dort geparkte Autos erheblich beschädigte überfuhr er das Brückengeländer über dem Landwehrgraben. Die Ursache war schnell gefunden. Der 49-Jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte 2,84 Promille Alkohol in der Atemluft. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielt die Polizei. Den Schaden schätzten die Beamten auf 60.000,- Euro. Während der Bergung des Gespanns war die Westrandstraße für mehr als drei Stunden in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Haßloch war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell