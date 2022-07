POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Illegaler Personen- und Güterverkehr

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Sonntag, den 24.07.2022, fiel einer Streife der Autobahnpolizei in Ruchheim ein Kleinbus mit Anhänger auf, der die BAB 61 in Richtung Süden befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werde, dass neben den sieben Fahrgästen unzähliges Gepäck von England nach Rumänien befördert werden sollte. Da sowohl der Fahrer, als auch der zweite Fahrer keine internationale Lizenz für den Personen- bzw. Güterverkehr vorweisen konnten, musste von einem illegalen Transport ausgegangen werden. Zudem konnte der erste Fahrzeugführer nicht die nötige Fahrerlaubnisklasse für das Gespann vorweisen. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und es wurden Sicherheitsleistungen im vierstelligen Bereich einbehalten.

