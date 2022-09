Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Verkehrsunfall, 1 Person schwer verletzt

Am Montag, gegen 22.20 Uhr, fuhr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim ein Sattelzug-Lenker aus einer Nothaltebucht auf die Durchgangsfahrbahn ein. Hierbei achtete er nicht auf einen nachfolgenden Mercedes-Sprinter, sodass dessen Fahrerin nahezu ungebremst auf den Auflieger des Sattelzuges auffuhr. Durch den starken Aufprall wurde die 22-jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der Führer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 23.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Mannheim zeitweise voll gesperrt. Neben der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

