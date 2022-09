Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg - A96

Wohnwagen macht sich selbstständig

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich am Samstagabend gegen 20:20 Uhr auf der A96 bei Kißlegg ein Wohnanhänger von seinem Zugfahrzeug. Der 67-jähriger Fahrer des Gespanns befuhr die A96 in Fahrtrichtung München, als er bemerkte, dass sich der Wohnwagen von seinem Toyota gelöst hatte, ins Schlingern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Sicherheitseinrichtungen des Anhängers waren funktionstüchtig und dürften Schlimmeres verhindert haben. Der Wohnwagen beschädigte einen Leitpfosten, sowie einen Wildschutzzaun. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Der Schaden am Gespann wird auf insgesamt 1500 Euro geschätzt, der an den Verkehrseinrichtungen auf 500 Euro.

Wangen im Allgäu

Schwer verletzte Person nach häuslichem Unfall

Beim Zusammenpacken von Utensilien für einen Campingurlaub verletzte sich am Samstagnachmittag ein 23-jähriger Mann schwer. Der junge Mann befand sich gegen 14:30 Uhr im Keller seines Elternhauses und suchte benötigtes Material für einen anstehenden Ausflug zusammen. Hierbei fiel ihm nach Angaben seiner Familie ein Gaskocher mit Gaskartusche zu Boden. Durch einen entstandenen Funken entzündete sich das Gas und verpuffte. Der Geschädigte zog sich durch die Stichflamme erhebliche Verletzungen zu. Der eingesetzte Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Spezialklinik.

Bad Wurzach

Zeugensuche nach Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Franz-Graf-Straße kam es am Samstagvormittag, gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrer eines hellblauen Pkw, älteren Baujahres einen ausparkenden Opel Corsa der 50-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der, als älterer Mann beschriebene Fahrer des hellblauen Autos unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Corsa entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Leutkirch

Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Samstagmittag, in der Zeit von 12:00 - 13:30 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz vor einem Backhaus in den Bahnhofsarkaden zu einer Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen vor dem Backhaus geparkten blauen Skoda Oktavia und verursachte dadurch einen nicht unerheblichen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher.

