Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Diebe klauen Fahrräder aus Keller

In der Zeit zwischen Montag dem 05.09.2022 und Freitag den 09.09.2022 16.00 Uhr wurden aus zwei Kellerräumen in der Hägerstraße 6 und 10 in Überlingen zwei Fahrräder entwendet. Wie die unbekannte Täterschaft in die Mehrfamilienhäuser eingedrungen ist, ist noch nicht bekannt. In einem Keller wurden ein Pedelec samt Ladegerät und eine Picknick-Decke im Gesamtwert von etwa 3200.- Euro entwendet. Im anderen Keller wurde ein Mountainbike im Wert von etwa 6150.- Euro, welches mit einem Faltschloss gesichert war, geklaut. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Überlingen untere 07551 804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell