Hettingen

Autofahrer fährt über Kreisverkehr

Erheblich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand ein 29-jähriger VW-Fahrer am Freitag etwa gegen 21.56 Uhr auf der L 415 bei Hettingen. Zur Tatzeit verlor der Mann am Kreisverkehr zur K 8201 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einer Warnbake und anschließend mit einem Verkehrsschild, welches im Kreisverkehr angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten des PRev Sigmaringen Atemalkohol beim VW-Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine umgerechneter Wert von 1,52 Promille. Zudem schlug der Drogenvortest auf Konsum von Marihuana an. Der 29-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000.- Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Polizei sucht Zeugen

Am Freitag etwa gegen 22.20 Uhr befand sich ein 44-jähriger Mann in der Liebfrauenstraße auf Höhe des Gymnasiums in Bad Saulgau auf dem Nachhauseweg. Hier wurde er von einer jüngeren Person auf Zigaretten angesprochen, was im weiteren Verlauf zu Unstimmigkeiten führte. Schließlich wurde der Mann von dem Unbekannten so stark gegen einen Mülleimer gestoßen, dass er stürzte. Am Boden liegend verpasste der Unbekannte, welcher ca. 170 cm groß, kurze dunkle Haare hatte und mit blauem Trainingsanzug bekleidet war, dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Festplatz. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus in Bad Saulgau stationär aufgenommen werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter 07581 782-0 entgegen.

Bad Saulgau

Steinwerfer von Brücke gesucht

Am Freitag, etwa gegen 16.00 Uhr befuhr eine 42-jährige Autofahrerin die B 32/ Ortsumfahrung Bad Saulgau in Richtung Altshausen. Auf der Brücke beim Schützenheim standen drei jugendlich aussehende Personen. Als die Frau die Brücke passierte, hörte sie einen lauten Knall und musste feststellen, dass sie einen Steinschlag in der Frontscheibe hatte. Eine genaue Personenbeschreibung konnte die Geschädigte nicht abgeben. Es handelte sich aber um drei männliche Jugendliche die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter 07581 782-0 entgegen.

