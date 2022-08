LPI-G: Eskalierter Streit ruft Polizei auf den Plan

Gera (ots) - Gera: Sachschäden im fünfstelligen Bereich entstanden gestern (17.08.2022) bei einem Verkehrsunfall in der Zwötzner Straße in Gera. Gegen 08.20 Uhr wurde der Vorfall über den Notruf polizeibekannt. Am Unfallort stellten die Beamten in der Folge den Fahrer (21) eines Pkw Seat als Verursacher fest. Dieser befuhr die Zwötzner Straße stadtauswärts und ...

mehr