Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Einbruch in Golf-Hütte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter die Halfwayhütte des Fürstlichen Golfclubs in Hopfenweiler 2 in Bad Waldsee aufgebrochen. Aus der Hütte wurde allerdings nichts entwendet, da sich nichts darin befand. Im Außenbereich wurde ein Geländer und eine Lampe beschädigt was zu einem Sachschaden von 1000.- Euro geführt hat. Zeugen welche entsprechende Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten in Bad Waldsee unter 07524 4043-0 zu melden.

Amtzell / B32

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Freitag kam es gegen 21.21 Uhr auf er B 32 bei Amtzell in Fahrtrichtung Ravensburg auf regennasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzen Personen im Alter von 19-22 Jahren. Der 19-jährige Fahrer gab an, dass er aufgrund eines Reifen Platzers vorne links an seinem Mercedes Benz die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern kam. Dadurch kam der Pkw, nachdem er sich zwei Mal gedreht hatte, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich noch zwei Mal auf dem Grünstreifen, bis er schließlich zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurden die Personen mittel- bis schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in die Krankenhäuser Ravensburg und Wangen verbracht werden. Während er Unfallaufnahme war die B 32 bis gegen 23.30 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei war die Feuerwehr Amtzell mit 2 Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 6000.- Euro geschätzt. Zeugen welche gegebenenfalls den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Kißlegg unter 07563 9099-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell