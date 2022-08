Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 14 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Lingener Straße/ Ecke Wietmarscher Straße in Nordhorn. Dabei wurde eine 65-jährige Radfahrerin beim Überqueren der Wietmarscher Straße von einem grauen/anthrazitfarbenen Kleinwagen erfasst, stürzte daraufhin zu Boden und wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt auf der Lingener Straße in Richtung Altendorfer Ring fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

