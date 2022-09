Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pedelec-Lenkerin prallt gegen Auto

Auf der Kreuzung der Zeppelinstraße/Reichlestraße hat sich eine Fahrradfahrerin am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die 62 Jahre alte Radlerin befuhr die Zeppelinstraße bergab in Richtung Gartenstraße, als sie im Kreuzungsbereich für einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Polo nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Sie prallte gegen die linke Seite des Wagens, der von einer 29-Jährigen gelenkt wurde. Die Radlerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während an ihrem Pedelec geringer Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Polo auf rund 2.000 Euro.

Ravensburg

Zwei Verletzte nach Unfall

Eine 43-Jährige und ihr sieben Jahre alter Sohn wurden am Donnerstag gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die beiden befanden sich als Mitfahrer in einem Hyundai, dessen 50 Jahre alter Fahrer den Wagen auf dem Weg Richtung Innenstadt an einer Ampelanlage in der Wilhelmstraße anhielt. Ein hinterherfahrender 38-Jähriger in einem Opel bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenprall entstand ein Schaden von jeweils rund 2.000 Euro an den beteiligten Autos. Ihre durch den Unfall erlittenen Verletzungen ließen die 43-Jährige und ihr Sohn im Nachgang selbstständig von einem Arzt untersuchen.

Ravensburg

Randale an Kleidercontainern

Eine vier- bis fünfköpfige Gruppe soll am Donnerstagabend in Obereschach im Bereich der Kleidercontainer in der Kehlstraße für Verwüstung gesorgt haben. Die Unbekannten rissen Kleidungsstücke aus dem Container und verteilten sie auf dem angrenzenden Wiesengelände. Auch der Container selbst wurde in Mitleidenschaft gezogen - er wurde umgestoßen, sodass die Klappe kaputtging. Der Schaden, der dadurch entstand, ist noch nicht abschätzbar. Personen, die Hinweise auf die verantwortlichen Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Kißlegg

Brennholz aus Kindergarten gestohlen

Ein Dieb hat im Laufe der letzten Wochen etwa einen Raummeter Brennholz vom Gelände des Waldkindergartens gestohlen. Das Fehlen des Holzes wurde am Mittwoch bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten des Polizeipostens Vogt haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen, sachdienliche Hinwiese werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Baindt

Nach Angriff an Bushaltestelle - Polizei sucht Helfer und Zeugen

Körperlich angegriffen und beleidigt hat ein Unbekannter eine Nigerianerin am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Rathaus in der Küferstraße. Der Täter beleidigte die Frau laut ihren Angaben rassistisch und schlug ihr mit der Faust gegen den Arm. Außerdem soll er ihr gegen das Gesäß getreten haben. Sie schrie daraufhin um Hilfe, sodass ihr ein bislang nicht bekannter Mann zu Hilfe kam. Die Frau erstattete zwischenzeitlich Anzeige. Zeugen des Vorfalles sowie der Unbekannte, welcher der Frau zu Hilfe kam, werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Altshausen

Werkmaschinen bei Einbruch gestohlen

Auf verschiedene Werkzeuge hatte es offensichtlich ein Einbrecher abgesehen, der in der Nacht zum Donnerstag in Mendelbeuren zu Gange war. Der Täter hebelte an einem Nebengebäude in der Eschstraße ein Tor auf. Er stahl aus dem Inneren neben einigen Werkzeugmaschinen auch Akku-Werkzeug im Wert von mehr als 1.000 Euro. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise.

