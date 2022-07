POL-HG: +++ Schreckschusswaffe löst Großeinsatz der Polizei aus +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Wohnmobile gestohlen, Bad Homburg / Friedrichsdorf, 11.07.2022, 20.00 Uhr bis 12.07.2022, 08.30 Uhr (pa)In der Nacht zum Dienstag wurden in Bad Homburg und Friedrichsdorf insgesamt drei Wohnmobile entwendet. In Ober-Eschbach stahlen die Täter ein in der Straße "In den ...

mehr