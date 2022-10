Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Imbiss

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (10. Oktober) und Mittwoch (12. Oktober) in einen Imbiss auf der Rospetalstraße eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr am Montag und 10.30 Uhr am Mittwoch hebelten die Unbekannten die Tür zum Imbiss auf. Anschließend durchwühlten sie den Innenraum. Die Einbrecher entkamen mit Bargeld aus der Kasse. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

