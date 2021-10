Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

In der Rheinallee ist es am Donnerstagmorgen, 14. Oktober, gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-Jähriger hielt mit seinem Fahrzeug an einer Fußgängerampel an, woraufhin die nachfolgende Fahrerin auf dessen Auto auffuhr und dann flüchtete. Über das Kennzeichen konnte die 45-jährige Fahrzeughalterin ermittelt und an ihrem Arbeitsort aufgesucht werden. Sie gab an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren zu sein. Ihr Auto wurde nahe ihres Arbeitsortes entdeckt. Es wies korrespondierende Unfallschäden auf. Der 40-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt.

