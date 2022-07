Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der BAB62

66625 Nohfelden (ots)

Am 30.07.2022 ereignete sich gegen 06:20 Uhr auf der BAB62 in Fahrtrichtung Trier, in Höhe der Anschlussstelle Nohfelden-Türkismühle ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Fahrer, ein 36-jähriger U.S.-Soldat vom Stützpunkt Ramstein, befuhr mit seinem Kraftrad die BAB 62 aus Richtung Kaiserslautern kommend in FR Trier. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve mit Gefälle geriet er, mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und Unachtsamkeit, auf der Überholspur mit seinem Motorrad ins Schleudern/Schlingern. Nach anschließender Schleuderfahrt wurde er am Ende des Schleudervorgangs von seinem Motorrad abgeworfen, währenddessen das Kraftrad linksseitig zu Boden fiel und über die rechte Fahrbahn in Richtung rechtsseitigem Seitenstreifen rutschte, hier leicht mit der dortigen Schutzplanke touchierte und schließlich auf der rechten Fahrspur in Unfallendstellung kam.

Am Kraftrad 01 entstand kollisionsbedingter Sachschaden. Dieses war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrzeugführer 01 wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Saarbücken (Winterberg) verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der Verkehr musste für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme um die Unfallstelle herum abgeleitet/umgeleitet werden. Hierbei schienen einige Verkehrsteilnehmer derart überfordert zu sein, dass es zu Beleidigungen gegenüber den verkehrsregelnden Polizeibeamten kam.

