POL-MK: Einbruch festgestellt

Lüdenscheid (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwochnachmittag einen E-Roller aus dem Hausflur eines Reihenhauses in der Sedanstraße und entfernte sich damit in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise können unter 02351-9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

