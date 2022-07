Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zweimal die Freiheit erkauft

Weiskirchen und Mitlosheim (ots)

Zeitgleich konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland am 28.07.2022 um 17.00 Uhr im Mittagsdienst gleich 2 bestehende Haftbefehle vollstrecken. In Mitlosheim ergriffen die Beamten einen 22-jährigen Mann, der wegen eines Betäubungsmitteldeliktes gesucht wurde. Der Festgenommene konnte die im Haftbefehl zur Abwendung der Haft geforderte Summe vor Ort begleichen, weshalb ihm 30 Tage Haft erspart blieben. In Weiskirchen konnte zeitgleich ein wegen einer Ordnungswidrigkeit per Haftbefehl gesuchter Mann 300 Euro aufbringen, so dass auch er in Freiheit verbleiben konnte.

