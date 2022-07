Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwarzer Renault Laguna gesucht

Mitlosheim (ots)

Ein seit über einem Jahr nicht mehr zugelassener und folglich nicht haftpflichtversicherter schwarzer Renault Laguna wird offenbar im nördlichen Saarland ständig und fortgesetzt im öffentlichen Straßenverkehr gebraucht. Der mit einem luxemburgischen Kennzeichen versehene Renault wurde bereits zwei Mal in der Ortsdurchfahrt von Mitlosheim in Richtung Losheim am See fahrend anlässlich einer Geschwindigkeitsüberschreitung fotografiert. Am 13.05.2022 fuhr ein junger Mann diesen Pkw, während am 30.06.2022 eine junge Frau am Steuer saß. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise zu dem Renault Laguna und dessen Benutzern. Wer hat einen solchen Renault in letzter Zeit gesehen? Kennt jemand die Fahrerin oder den Fahrer dieses Wagens? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0687190010 erbeten.

