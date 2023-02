POL-AA: Remshalden: Drei Auffahrunfälle mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt Am Dienstagnachmittag gegen 15:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Toyota-Fahrer die L2218 von Schwäbisch Hall in Richtung Cröffelbach. Als er dort links in Richtung Geislingen abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 18-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, ...

mehr