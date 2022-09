POL-PDNR: Weißes Pony aus Stall entwendet - Zeugenaufruf

Betzdorf (ots) - Am Freitag, den 09.09.2022 führten Zivilbeamte der PI Betzdorf Jugendschutzkontrollen im Rahmen des Betzdorfer Rummels durch. Bei einer Personenkontrolle eines 17-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Kirchen in der Siegstraße in Betzdorf konnten um 18:15 Uhr Betäubungsmittel aufgefunden und ...

mehr