Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Altmetall bei Firmeneinbruch erbeutet

Waldbröl (ots)

Etwa zwei Tonnen Kupfer und Messing haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (24./25. August) bei einem Firmeneinbruch in der Käthe-Kollwitz-Straße erbeutet. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und Donnerstagmorgen brachen die Täter zunächst ein Vorhängeschloss auf, mit dem das Zugangstor zum Firmengelände gesichert war. Anschließend drangen sie gewaltsam in das Firmengebäude ein und erbeuteten dort etwa zwei Tonnen Kupfer- und Messingschrott. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell