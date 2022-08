Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Fahrzeugaufbrüche gescheitert

Wipperfürth (ots)

In der Bahnstraße hat die Polizei am Donnerstag vier erfolglose Fahrzeugaufbrüche aufgenommen. In einem Fall hatten Unbekannte zwischen Mittwoch- und Donnerstagvormittag (24./25. August) versucht, ein in der Nähe des Bahnhofes abgestelltes Wohnmobil aufzuhebeln. Dies gelang allerdings ebenso wenig wie drei versuchte Fahrzeugaufbrüche, die sich nicht weit entfernt unterhalb der Überführung der Westtangente ereigneten. Hier waren drei PKW betroffen, bei denen in der Zeit zwischen 14.30 und 18.00 Uhr ein Gegenstand in das Schloss der Fahrertür getrieben wurde. Es gelang den Tätern aber nicht, ein Auto zu öffnen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

