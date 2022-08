Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht in Parkhaus

Wipperfürth (ots)

Im Edeka-Parkhaus an der Hindenburgstraße ist am Donnerstag (25. August) ein roter Mazda 2 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Die Geschädigte hatte ihren Wagen gegen 09.00 Uhr im Bereich des Zebrastreifens in der ersten Etage des Parkhauses abgestellt. Als sie gegen 12.30 Uhr zu ihrem roten Mazda zurückkehrte, befand sich am hinteren Kotflügel der Fahrerseite ein frischer Unfallschaden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

