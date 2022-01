Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuge beobachtete Unfall

Dermbach (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag gegen 17:00 Uhr einen Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Straße "An der Zehnt" in Dermbach geparkt war. Ohne sich um die Beschädigungen zu kümmern, fuhr er einfach davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ dem geschädigten Autofahrer eine Notiz mit dem Kennzeichen des Verursachers. Die Ermittlungen dauern an.

