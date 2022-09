Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendschutzkontrollen im Rahmen des Betzdorfer Rummels und Körperverletzung durch zwei noch unbekannte Täter

Betzdorf (ots)

Am Freitag, den 09.09.2022 führten Zivilbeamte der PI Betzdorf Jugendschutzkontrollen im Rahmen des Betzdorfer Rummels durch. Bei einer Personenkontrolle eines 17-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Kirchen in der Siegstraße in Betzdorf konnten um 18:15 Uhr Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Während der Kontrolle von 5 jugendlichen Personen gegen 21:15 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Betzdorf warf ein 15-jähriger Junge aus der Verbandsgemeinde Kirchen ein Griptütchen mit Betäubungsmitteln auf den Boden. Dies konnte durch die Beamten jedoch gesehen werden. Auch hier erfolgte eine Sicherstellung und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Am Samstagmorgen, den 10.09.2022 wurde der PI Betzdorf um 04:20 Uhr eine Schlägerei in der Decizer Straße in Betzdorf gemeldet. Nach einem zunächst verbalem Streit mit zwei männlichen Personen wurde einem 27-jährigen ein Glas oder eine Flasche auf den Kopf geschlagen, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Die beiden noch unbekannten Männer flüchteten vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen vom Tatort. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der PI Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de).

