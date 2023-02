Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt - Einbrüche - Unfälle - Fahrräder entwendet

Aalen (ots)

Backnang: Mutwillig beschädigte Autos

In der Straße Auf dem Hagenbach wurden am Montag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20.30 Uhr die Reifen eines dort parkenden Pkw Ford Puma zerstochen und hierbei ein Schaden in Höhe von ca. 650 Euro verursacht.

Ein weiterer Pkw wurde in der Briandstraße mutwillig beschädigt. Dort zerkratzte zwischen Sonntag und Dienstag ein Unbekannter die Lackierung eines Pkw Toyota und verursachte damit einen erheblichen Sachschaden. Hinweise zu den Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Aspach: In Tankstelle eingebrochen

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr wurde in der Siemensstraße in eine dortige Tankstelle eingebrochen. Die Täter haben hierzu ein Fenster eingeschlagen und sich Zugang zum Verkaufsraum verschafft, wo sie Zigarettenstangen in noch unbekannter Anzahl entwendeten. Der hinterlassene Sachschaden wurde bislang noch nicht beziffert. Die Polizei Backnang ist mit den Ermittlungen zum Tatgeschehen beauftragt und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Oppenweiler: Von Straße abgekommen

11000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr ereignete. Ein 19-jähriger Polo-Fahrer befuhr den Rohrbachweg und bog bei nicht angepasster Geschwindigkeit in Straße Steinfeld ab, wobei er die Kontrolle verlor, von der Straße abkam und in einen Garten fuhr. Hierbei wurde eine Hecke, ein Gartenzaun und eine Außendusche beschädigt. Der junge Autofahrer blieb unverletzt.

Waiblingen: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Ein 28-jähriger Toyota-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 14.40 Uhr in der Straße Alter Postplatz aus einer Tiefgarage. Seine Sicht war vermutlich durch die tiefstehende Sonne beeinträchtigt, weshalb er eine auf dem Gehweg laufende 71-jährige Fußgängerin übersah. Sie wurde vom Pkw erfasst, wobei sie sich beim Sturz leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch betreut und in eine Klinik verbracht.

Waiblingen: Fahrrad am Bahnhof gestohlen - Zeugen gesucht

Bereits am vergangenen Freitag wurde am Waiblinger Bahnhof ein schwarzes Citybike vom Hersteller KTM im Wert von etwa 900 Euro entwendet. Das Fahrrad wurde gegen 7 Uhr an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als die Eigentümerin des Rades am Nachmittag gegen 16:30 Uhr wieder zurückkam, fehlte das Fahrrad. Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: In Shisha-Bar eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Dienstag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 9 Uhr Zugang zu einer Shisha-Bar in der Bahnhofstraße und entwendeten aus den darin befindlichen Geldspielautomaten mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine 75 Jahre alte VW-Fahrerin wollte am Dienstagnachmittag kurz vor 16:30 Uhr von der Schorndorfer Straße nach links auf das Areal eines Supermarktes abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie eine entgegenkommende 34-jährige Citroen-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die Unfallverursacherin erlitt bei der Kollision schwere, die Citroen-Fahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Winnenden: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 07.02.2023 und Dienstag, 14.02.2023 verschaffte sich ein bisher unbekannter Dieb Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Elisabeth-Selbert-Straße und entwendete aus einem Kellerraum ein hochwertiges grau-orangenes Mountainbike im Wert von ca. 6000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell