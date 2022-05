Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nächtliche Verfolgungsfahrt durch Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 27-jähriger Mann aus Hildesheim steht im dringenden Verdacht, sich in der Nacht zu Sonntag (29.05.2022) im Stadtgebiet eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert zu haben. Dabei stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Gegen 01:20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Kreuzungsbereich am Hindenburgplatz ein Audi R 8 auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit aus der Schuhstraße Richtung Goslarsche Straße fuhr. Der Beamten folgten dem Audi und gaben dem Fahrer zwecks einer Verkehrskontrolle Anhaltsignale, die jedoch ignoriert wurden. Das Fahrzeug bog nach rechts in die Sedanstraße ein und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Weißenburger Straße auf der Straße Immengarten fort. Der Streifenwagen hatte zwischenzeitlich noch das Martinshorn eingeschaltet, was den Audifahrer aber weiterhin nicht zum Anhalten bewegte. Vom Immengarten bog das Fahrzeug nach rechts Richtung Goschentor und anschließend nach links auf die Straße Hohnsen ein. Der Fahrer beschleunigte sein Auto dabei so stark, dass der Abstand zum Streifenwagen sich permament vergrößerte. Kurz vor Ochtersum verloren die Beamten den Audi aus den Augen.

Mittlerweile waren weitere Streifenbesatzungen in die Suche nach dem flüchtigen Pkw eingesetzt, so dass kurze Zeit später der 27-jährige Hildesheimer und das Fahrzeug in der Kurt-Schumacher-Straße angetroffen wurden. Bei dem Mann wurde Alkoholeinfluss festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Audi beschlagnahmt.

Gegen den 27-jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell