POL-AA: Schorndorf/Urbach - Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots) - Waiblingen: Drei Verletzte nach Unfall Drei Verletzte und rund 50.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch in der Straße An der Talaue ereignete. Gegen 15 Uhr bog ein 45-jähriger VW-Fahrer nach links in Richtung der Auffahrt zur B14 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 78-jährigen ebenfalls VW-Fahrer. Der 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. ...

mehr