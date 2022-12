Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K33 bei Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Gegen Mitternacht wurde die Polizei am 03.12.2022 zu einem auf der K33 verunfallten Pkw gerufen. Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle befuhr der VW-Fahrer die K33 aus Richtung Glaisin kommend in Richtung Hornkaten bei Ludwigslust. Auf dieser Strecke kam der 44-jährige deutsche VW-Fahrer aus bislang noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der weiteren Folge frontal gegen einen Baum. Ein umgehend hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Zur Durchführung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme wurde die K33 von 00:10 Uhr - 01:20 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird polizeilich auf 5.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell