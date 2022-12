Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der BAB 19 zwischen der AS Röbel und AS Wittstock in Richtung Berlin

Rostock (ots)

Am 02.12.2022 gegen 14:00 Uhr fuhr der 58jährige polnische Fahrzeugführer einer Fahrzeugkombination, bestehend aus Zugmaschine und Anhänger beladen mit zehn Tonnen Leergut, aufgrund von gesundheitlichen Problemen in das neben ihm auf der linken Fahrspur fahrende Fahrzeuggespann (österreichischer Lastkraftwagen mit Anhänger). Die Fahrzeuge kollidierten seitlich. Der polnische Fahrer kam in der Nebenanlage zum Stehen und wurde zunächst bis zum Eintreffen des Notarztes durch Ersthelfer versorgt. Trotz umfangreicher und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der polnische LKW-Fahrer am Unfallort. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Wildschutzzaun wurde im Bereich der Unfallstelle stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 42.500 Euro geschätzt. Die BAB 19 musste aufgrund der Bergung des Fahrzeugs halbseitig gesperrt werden. Die Bergung dauert noch an.

Claudia Sündram Polizeihauptkommissarin Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

