Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots)

Am 01.12.2022 gegen 01:40 Uhr warf ein 33-jähriger Deutscher mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Warnowallee in Rostock ein. Er beabsichtigte dort ausgestellte Brillen zu entwenden. Des Weiteren durchsuchte er die Büroräume. Der Angriff auf eine angrenzende Verkaufseinrichtung missglückte. Noch vor Verlassen des Geschäfts, konnte der offensichtlich rauschmittelbeeinflusste Tatverdächtige durch Polizeivollzugsbeamte gestellt werden. Zur Tatortarbeit wurde der Kriminaldauerdienst aus Rostock eingesetzt. Gegen den unter Führungsaufsicht stehenden Tatverdächtigen wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell