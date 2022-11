Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 29-jährige Ukrainerin mit 2,94 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs durch Rostock

Rostock (ots)

Am frühen Morgen des 27.11.2022 waren Polizeibeamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf mit einem zivilen Funkstreifenwagen zur Durchführung von Verkehrskontrollen in Rostock eingesetzt. Gegen 03:30 Uhr befanden sich die Beamten im Stadtteil Toitenwinkel als sie in der Petersdorfer Straße einen polnischen PKW einer Kontrolle unterzogen. Dieser war aufgrund mehrerer Schlangenlinien und einer insgesamt unsicheren Fahrweise auffällig geworden. Am Steuer saß eine 29-jährige ukrainische Staatsbürgerin, die sichtlich alkoholisiert erschien. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von fast drei Promille. Darüber hinaus befand sie nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihr bereits wegen einer vergangenen Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Im Rahmen der vor Ort getätigten Ermittlungen und der Spuren an ihrem Fahrzeug besteht des Weiteren der Verdacht, dass die junge Frau zuvor schon einen Verkehrsunfall auf der Autobahn verursacht haben könnte. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Unfallflucht und des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt. Marvin Stetzka, Polizeimeister Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

