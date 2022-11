POL-HRO: Autofahrerin verursacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall

Rostock (ots) - ~In der Nacht zum 26.11.2022 drangen unbekannte Tatverdächtige in ein Objekt in der Carl-Hopp-Straße Rostock ein. Hier versuchten sie sich gewaltsam Zutritt zu den dort angemieteten Lagerräumen zu verschaffen. In einem Fall waren sie erfolgreich. Es wurden Werkzeuge einer Malerfirma in einem Wert von 3.600 Euro entwendet. In beiden anderen Fällen blieb es bei einer Sachbeschädigung. Insgesamt entstanden hier Schäden von 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei ...

