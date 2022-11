Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau auf dem Fußgängerüberweg in Lütten Klein von PKW erfasst und schwer verletzt

Rostock (ots)

Am heutigen späten Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, ist es in der Rostocker Warnowallee zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 46jährige PKW-Fahrerin aus dem Landkreis Rostock kollidierte beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr mit einer den Fußgängerüberweg nutzenden 64jährigen Fußgängerin. Diese zog sich dabei eine Beinfraktur und eine Platzwunde am Kopf zu. Sie wird in einem Rostocker Krankenhaus versorgt. Die DEKRA kam nicht zum Einsatz. Torsten Fülkell Polizeioberkommissar Polizeirevier Lichtenhagen

