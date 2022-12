Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Toyota brennt auf BAB 24 aus

Neustadt-Glewe (ots)

Am Donnerstagabend, 01.12.2022, erhielt die Polizei über den Notruf gegen 20:45 Uhr Kenntnis von einem brennenden Pkw auf der BAB 24, welcher etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Neustadt-Glewe in Fahrtrichtung Berlin auf dem Standstreifen steht. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort brannte der Toyota bereits in voller Ausdehnung. Zur Absicherung der Löscharbeiten wurde die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin ab dem Autobahnkreuz Schwerin voll gesperrt. Der 44-jährige polnische Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig aus dem Auto in Sicherheit bringen und startete zunächst eigene Löschversuche, welche aber erfolglos abgebrochen werden mussten. Zur Brandbekämpfung kamen 34 Kameraden der FFW aus Wöbbelin, Dreenkrögen, Goldenstädt und Lüblow zum Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Bergung des Pkw wurde der Überholfahrstreifen der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin gegen 23:15 Uhr wieder freigegeben. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Derzeit ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Der 44-jährige Fahrer wurde im Laufe des Abends von einem Freund abgeholt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

