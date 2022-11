POL-DN: Unbekannte brechen in Tankstelle ein

Düren (ots) - In Düren haben zwei Unbekannte in der Nacht auf Freitag (25.11.2022) versucht, eine Tankstelle in der Straße "Friedrich-Ebert-Platz" auszurauben. Die Täter betraten das Gelände der Tankstelle kurz nach 04:00 Uhr in der Nacht. Zu diesem Zeitpunkt stand der 30-jährige Kassierer mit einem 28-jährigen Dürener vor dem Verkaufsraum. Die beiden Unbekannten gingen die zwei Männer zunächst körperlich an ...

mehr